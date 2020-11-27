Врио президента Киргизии призвал сохранить статус русского языка

Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что выступает за сохранение официального статуса русского языка в стране.

«Я приветствую решение членов конституционного совещания об утверждении кыргызского языка государственным, а русского – официальным», – заявил Мамытов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Русский язык близок жителям Киргизии, он сыграл «огромную прогрессивную роль» в формировании культуры и системы просвещения государства, указал врио главы республики.

«Именно через русский язык кыргызы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов. Ярким примером этому служат великие творения Чингиза Айтматова», – сказал Мамытов.

В Киргизии недопустимы «политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса», а «языковой фактор надо рассматривать как фактор стабильности и межнационального согласия в обществе», добавил он.

«Кыргызстан и Россия были и всегда будут друзьями. Исторический путь наших стран во многом похож. Россия – основной стратегический партнер Кыргызстана. Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в знании русского языка возрастает, учитывая, что именно русский язык является главным средством коммуникации в рамках евразийского объединения. Уверен, что официальный язык станет хорошей основой на пути дальнейшего взаимодействия между нашими странами», – заключил и. о. президента.

Напомним, с инициативой лишить русский язык в Киргизии статуса официального выступил член конституционного совещания страны, созданного для доработки проекта конституционной реформы, Садирдин Торалиев.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему в Киргизии решили затронуть языковой вопрос.