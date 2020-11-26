В России запланировали повысить утилизационный сбор на автомобили

Власти намерены повысить с 2021 года утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику в России на 25-30%, сообщили источники в автопроме.

«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», – сообщил источник РИА «Новости». Отмечается, что делается это из-за ослабления рубля, однако формально такого решения пока не принято.

Еще один источник связал данное решение с окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО.

«Нам говорилось, что такие планы (по индексации утилизационного сбора – ред.) есть, но формально решение еще не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта – он и так неплохо защищен. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты», – сообщил он.

Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году одновременно со вступлением в ВТО. Его целью было снижение пошлин. Такой сбор должны платить импортеры и производители автомобилей внутри России, но расходы последней из двух категорий компенсируют из федерального бюджета.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России и поручил правительству подумать над вопросом о переносе срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами.