На Западе заявили о начале «третьего срока Обамы» в США

В администрацию США возвращаются чиновники времен президентства Барака Обамы, на это указывают первые назначения на посты в правительстве «избранного президента» Джо Байдена, пишет обозреватель французского издания Le Journal du Dimanche Франсуа Клемансо.

По мнению автора статьи, Байден выбирает государственных деятелей умеренных взглядов с большим опытом в противовес радикальным прогрессистам левого крыла Демократической партии. Байден собирается полностью реализовать начинания прошлого президента-демократа, передает RT со ссылкой на статью.

«Феминизировать, диверсифицировать и, возможно, омолодить, то есть иметь в своем распоряжении правительство, напоминающее общество с чисто демографической точки зрения», – пишет Клемансо и отмечает, что этой же цели придерживался Обама.

Обозреватель заявляет, что Байден, выполняя свое обещание о «восстановлении достоинства» президентской должности, однако помня и о 73,8 млн американцев, проголосовавших за его оппонента, создает «компетентную, толерантную и уважающую достоинство команду». Клемансо подчеркивает, что компетенция зависит от опыта, речь на этом этапе часто идет о возвращении соратников Обамы.

Так, выдвинутый Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкен был кандидатом на пост вице-президента при Джоне Керри. Новый советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан был одним из «столпов» команды Хиллари Клинтон и играл ключевую в иранском ядерном соглашении. Глава разведки Эврил Хейнс была частью советников по национальной безопасности Обамы. Линда Томас-Гринфилд, назначенная на пост спецпосланника Вашингтона при ООН, отвечала в Госдепартаменте за отношения с Африкой в начале правления Обамы.

Журналист при этом пишет, что никого из первого списка кандидатур Байдена нельзя назвать «радикальным сектантом». По большей части это «слуги государства», понимающие необходимость консенсуса по вопросам национальной безопасности не только внутри Демократической партии, но и между партиями в Конгрессе.

Клемансо отмечает, что в первую очередь Байден хочет решить проблему пандемии и ее последствий для экономики. До решения связанных с коронавирусом проблем Байден, по мнению журналиста, вряд ли будет участвовать в «реформах ради реформ». Также, если по результатам голосования в Джорджии республиканцы сохранят большинство в Сенате, то ни одна из реформ прогрессистов не будет одобрена в Конгрессе. «Для чего было начинать третий срок Обамы, если не иметь возможности довести его до конца», – подчеркивает Клемансо.

Он полагает, что «третий срок Обамы» будет не так прост. «Хотя и сам Барак Обама не отказался от идеи влияния на ход вещей, Дональд Трамп также имеет непреодолимое желание «держать руку на пульсе» будущего американских правых, даже если он не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Добиваться своего бывший глава Белого дома будет через своих соратников и очернение членов республиканского истеблишмента, испытывающих соблазн заключить соглашение с администрацией Байдена», – заключает автор.

Ранее члены будущей администрации Байдена рассказали о планах, которые собираются реализовать после прихода к власти.