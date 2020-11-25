Эксперт объяснил, чем обернется запрет на продажу алкоголя 1-2 января

Нет смысла запрещать продажу алкоголя 1 и 2 января, это лишь спровоцирует больше нарушений, а те, кто захотят выпить в эти дни, просто могут закупиться крепкими напитками заранее, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин, комментируя соответствующую инициативу руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил в первые дни нового года (1 и 2 января) запретить продажу алкоголя. По его словам, это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на медучреждения и службы скорой помощи, поскольку именно в эти праздничные дни часто поступают пациенты с алкогольным отравлением.

«Эта идея хороша с точки зрения пиара, но не со стороны реализуемости и цели, с которой она предлагается. Во-первых, так быстро принимать данную идею, скорее всего, не будут, поскольку это требует многочисленных обсуждений, взвешивания всех плюсов и минусов. То есть вряд ли законопроект будет подписан в этом году и заработает к январским праздникам», – говорит Шапкин.

Во-вторых, продолжает эксперт, даже если законопроект удастся утвердить, то ничего, кроме правового нигилизма, это не вызовет. Дело в том, что данная инициатива подобна «сухому закону», который только провоцирует отрицательное отношение потребителей.

«К тому же у нас всегда есть проблемы с администрированием всех подобных запретов. То есть они нарушаются: например, запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время. Значительная часть алкогольного рынка в принципе очень плохо контролируется в силу того, что нет рычагов государственного регулирования», – считает собеседник.

Эксперт подчеркивает, что даже те магазины, которые ловят, например, на продаже алкоголя в ночное время, просто платят штраф. А идут они на такой риск именно потому, что считают, что могут заработать таким образом, даже с уплатой штрафа, гораздо больше – для них это выгодно. Соответственно, данный законопроект только спровоцирует еще больше нарушений.

«И потом, у каждого человека есть свои традиции, если он привык пить в новогодние праздники – значит, просто запасется алкоголем заранее. От желания выпить его никакой запрет в эти дни не остановит, поэтому вводить какие-то дополнительные ограничения просто бессмысленно», – резюмировал Шапкин.

Ранее Хамзаев предлагал продавать алкогольную продукцию в пяти регионах страны только в специализированных магазинах, а их месторасположение вынести за пределы населенных пунктов. В беседе с газетой ВЗГЛЯД он объяснил, почему выбрал для реализации инициативы именно Магаданскую и Сахалинскую области, Ненецкий и Чукотский автономные округи и Приморский край.