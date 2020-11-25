В России предложили запретить продажу алкоголя 1–2 января

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года – 1 и 2 января.

В своем обращении Хамзаев отметил, что новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую.

При этом, как напомнил общественник, региональные системы здравоохранения в 2020 году и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения COVID-19.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1-2 января – дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», – передает RT текст обращения.

Ранее в Курганской области на майские праздники запретили продажу алкогольной продукции из-за эпидемии коронавируса.