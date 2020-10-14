Московская школьница пришла пьяной к стоматологу

В Москве 12-летняя школьница пришла на прием к стоматологу в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По информации Рен-ТВ, девочка пришла к врачу 13 октября. Перед посещением стоматолога она отпрашивалась у мамы «погулять».

Увидев девочку в таком состоянии, врач спросил у нее о причинах столь острого опьянения, но объяснить ребенок ничего не смог. В клинику вызвали скорую помощь, девочку доставили в токсикологическую реанимацию.

Отмечается, что ребенок не состоит на учете в полиции, в школе характеризуется положительно. Обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранительные органы начали проверку.

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