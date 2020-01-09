Названа причина смерти африканского студента в Москве

Студент из Африки, скончавшийся в московской больнице, умер не от гриппа, у него наблюдалась прогрессирующая пневмония, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Все проведенные тесты на грипп в стационаре отрицательные. При поступлении в больницу пациенту был проведен экспресс-тест на грипп, который показал отрицательный результат. Дополнительно биологический материал для исследования на грипп был направлен в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москве», исследование так же дало отрицательный результат», – уточнили в департаменте, передает РИА «Новости».

Несмотря на отрицательный тест на грипп, больному назначили противовирусную терапию, из-за прогрессирующей пневмонии его перевели в реанимацию.

«Несмотря на проводимые мероприятия, произошла остановка сердечной деятельности. В результате констатирована смерть пациента. Окончательный диагноз будет установлен после проведения патологоанатомического исследования, результаты которого будут переданы родственникам и контролирующим органам», – подвели итог в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что студент Российского государственного геологоразведочного университета из Камеруна умер в одной из больниц Москвы, по данным прессы, молодой человек якобы скончался от гриппа.

В декабре приехавший поступать в Московский международный университет (ММУ) гражданин Египта Хамада Салах случайно выпил «Белизны».