Запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура перенесен

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» планируется в апреле, а не в марте, сообщила компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (предприятие Роскосмоса).

«Запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» намечен на апрель текущего года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Сибирский спутник», выпускаемой предприятием.

Отмечается, что суммарная масса космических аппаратов превышает энергетические возможности ракеты «Протон-М» с блоком «Бриз-М», поэтому после отделения спутникам предстоит довыводиться на целевую орбиту с использованием собственных электродвигательных ксеноновых установок.

Напомним, 24 декабря разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД