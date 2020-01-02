Переданный ЛНР доброволец из России пожаловался на пытки в украинском плену

Переданный провозглашенной Луганской народной республике в рамках обмена удерживаемыми лицами доброволец из России Евгений Шаталов рассказал о перенесенных пытках в плену у украинского националистического батальона «Айдар».

По словам добровольца, пытали его бойцы «Айдара» под личным руководством тогдашнего командира батальона Максима Марченко, в допросах принимали участие и сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА «Новости».

Шаталов вместе с краснодарскими казаками в 2014 году вступил в ряды ополчения Донбасса, а в плен попал в январе 2017 года. «Получил удар по голове, потерял сознание, очнулся уже в подвале. Как далее выяснилось, я очутился в подвале, где располагался батальон «Айдар». Изначально предлагали говорить, что им надо. <…> Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось», – рассказал Шаталов.

«Продолжалось это все семь дней. А психологическое давление оказывалось постоянно. Самое страшное – понимание, что ты находишься в плену», – рассказал доброволец.

Он добавил, что в результате у него отбиты почки, нет значительной части зубов и в целом сильно подорвано здоровье. По словам Шаталова, необходимую медицинскую помощь ему в плену не оказывали.

«После моей доставки в Краматорск (из подвала «Айдара») повезли в изолятор временного содержания, где сотрудники меня отказывались принимать, я был избит, у меня были отморожены ноги. В городской больнице врачи настаивали на госпитализации, но сотрудники СБУ договорились, чтобы дали разрешение оставить меня в изоляторе временного содержания», – рассказал Шаталов.

Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. По свидетельству омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. Врачи выявили у освобожденных из украинского плена характерные для пыток травмы.

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