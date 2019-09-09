Токсины найдены в сухих завтраках для школьников

В ходе проверки готовых завтраков 18 торговых марок Роскачество впервые за историю своих исследований в товарах пяти марок нашло охратоксин А.

«В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин – охратоксин А», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Эксперты отмечают, что охратоксин А явлется нефротоксичным – он негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина.

«При этом нужно отметить, что острые отравления крайне редки. Эксперты отмечают, что охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов», – отметили в ведомстве.

Техрегламент Таможенного союза «О безопасности зерна» устанавливает максимально допустимое содержание охратоксина А в пшенице, ячмене, ржи, овсе, рисе, поставляемом на пищевые цели на уровне не более 0,005 миллиграмма на килограмм. В продукции этих торговых марок содержание охратоксина А составляло от 0,0073 до 0,00165 мг на 1 кг.

Всего в исследовании приняли участие 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков; речь идет о шоколадных шариках стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 грамм продукта. Товары были исследованы по 222 показателям качества и безопасности. Продукция 17 торговых марок произведена в России (Москва, Новочеркасск, Псков, Челябинск, Московская, Ростовская, Ульяновская и Челябинская области), а один бренд – в Германии. Причем именно он и еще один российский бренд соответствовали не только требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим положениям стандарта Роскачества.

Во всех исследуемых марках эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, не были выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, стафилококки и БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Также на было зафиксировано содержания в шоколадных шариках искусственных консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и красителей.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Роскачество проверило детскую воду и на предмет соответствия необходимым требованиям по содержанию полезных элементов.

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