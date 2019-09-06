Роскачество проверило детскую воду и на предмет соответствия необходимым требованиям по содержанию полезных элементов, сообщил руководитель организации Максим Протасов.

Для исследования были отобраны образцы 21 марки детской бутилированной воды после запроса от потребителей, которые опасались, не продают ли под видом детской воды ту же, что и для взрослых, просто меняя этикетки.

«Требования к качеству воды для детей и взрослых сильно отличаются в техническом регламенте. Во-первых, конечно же, вода для детей должна быть более функциональна с точки зрения содержания кальция, магния - тех полезных элементов, которые для детей особенно важны в период роста. Также к детский воде введено много требований по содержанию токсичных веществ, по радиационному фону и так далее», – передает ТАСС слова Протасова.

Он добавил, что опасения потребителей в рамках исследования не подтвердились.

«Те марки воды, которые мы исследовали, действительно отличались специальными свойствами – в отношении данных марок воды мы развеем страх потребителя. Кроме того, после сведения всех протоколов испытаний мы дадим еще больше интересных выводов», – сказал глава Роскачества.

Кроме того, он рассказал о необходимости разграничения понятий органической и фермерский продукции.

«Наша позиция, которую мы сейчас обсуждаем с коллегами из Министерства сельского хозяйства и на площадках правительства, это необходимость четкого разделения терминов, которые вы озвучили (органика, биопродукция, фермерская и экологически чистая продукция – прим. ВЗГЛЯД). Мы в законодательстве установили термин - органическая продукция. Любая мимикрия или попытка сделать что-то похожее или близкое по звучанию или смыслу должна пресекаться, потому что, как вы правильно сказали, она путает потребителя, а мы не имеем права создавать условия или позволять вводить потребителя в заблуждение», – сказал Протасов.

Он добавил также, что как секретариат органического технического комитета при Росстандарте, Роскачество совместно с Минсельхозом России продолжит совершенствовать стандарты и законодательство на органику, чтобы добиться и наличия на российском рынке только честной органической продукции.

Напомним, в среду Роскачество дало совет по выбору красной рыбы и икры.