В трех километрах от Белого дома убили человека

Один человек погиб, пятеро получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы на северо-востоке американской столицы, сообщил представитель полиции Вашингтона Стюарт Эмерман. По данным телеканала ABC, место происшествия находится в трех километрах от Белого дома.

По словам представителя полиции, в результате стрельбы погиб один человек, пятеро пострадали, один пострадавший находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

По данным телеканала ABC, место происшествия находится в трех километрах от Белого дома.