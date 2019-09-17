На Украине вновь задержали поезд с углем из России

Ветераны антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины в городе Сосновка Львовской области блокируют железнодорожные вагоны с российским углем.

«Ветераны АТО-ООС (Операция объединенных сил) и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в городе Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику», – сообщил депутат Львовского областного совета Игорь Грабинский, передает «Укринформ».

По данным издания, вагоны с углем были закуплены в России частной фирмой. Грабинский также сообщил, что Львовский областной совет принял его обращение к президенту Украины, спикеру Верховной Рады, правительству, Службе безопасности Украины, генеральному прокурору, а также министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем.

Ранее уже сообщалось, что участники военного конфликта в Донбассе митингуют во Львовской области около поезда с углем.

Между тем, на Украине сложилась катастрофическая ситуация из-за нехватки угля. В Раде заявили, что многие предприятия могут прекратить работу.

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