Работницу автомойки изнасиловали двое мужчин в Москве

В Москве двое мужчин изнасиловали работницу автомойки, сообщили СМИ.

Как сообщает АГН «Москва», в ночь на 16 сентября двое мужчин, угрожая пистолетом и ножом, отобрали у мойщицы 1996 года рождения газовый баллончик, после чего изнасиловали.

У коллеги потерпевшей нападавшие отобрали пачку сигарет и 50 рублей.

16 сентября полицейские задержали двух мужчин, признавшихся в совершении преступления. Ими оказались безработные 1990 и 1992 годов рождения. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее во вторник полиция Саратова задержала мужчину, которого подозревают в нападении на врача в Кировском районе города.