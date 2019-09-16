Певица Анастасия Приходько покинула партию Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько вышла из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».

«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу!» – написала певица в своем Instagram.

Певица также заявила, что намерена продолжить свою музыкальную карьеру и вернуться на сцену. Приходько поблагодарила Тимошенко за дружбу и поддержку.

На выборах в Верховную раду певица баллотировалась от партии Тимошенко в Винницкой области по мажоритарному округу, где набрала 4,18% голосов, отмечает РИА «Новости».

Ранее Приходько заявляла, что жалеет о том, что начала свою карьеру певицы в России, так как для нее «этой страны не существует».