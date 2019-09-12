Названа дата начала работы новых окружных судов в России

Новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды и Центральный окружной военный суд в России начнут работу с 1 октября, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

«Предлагается принять постановление пленума Верховного суда России, в соответствии с которым считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», – передает ТАСС слова Лебедева.

Он добавил, что для укрепления гарантии независимости судей созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, кассационный и апелляционный военные суды и Центральный окружной военный суд. Апелляционные суды будут рассматривать жалобы на решения судов областного уровня, не вступившие в силу. Кассационные суды наделены полномочиями по рассмотрению кассационных жалоб на вступившие в силу судебные постановления нижестоящих судов.

Новые кассационные и апелляционные суды образованы по экстерриториальному принципу. Девять кассационных судов будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения мировых и районных судов в своем кассационном округе.

Первый кассационный суд общей юрисдикции (в Саратове) – на решения судов Мордовии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тульской областей.

Второй (в Москве) – на решения судов Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и Москвы.

Третий кассационный суд (в Санкт-Петербурге) – на решения судов республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Четвертый кассационный суд (в Краснодаре) – на судебные акты, принятые судами Адыгеи, Калмыкии, Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Пятый кассационный суд (в Пятигорске) – на решения судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чеченской Республики и Ставропольского края.

Шестой (в Самаре) – Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.

Седьмой (в Челябинске) – станет кассационной инстанцией для Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало- Ненецкого автономных округов.

Восьмой (в Кемерово) – для Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Девятый (во Владивостоке) будет рассматривать кассационные жалобы на решения судов в Республике Саха – Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области и на Чукотке.

С учетом судебной практики самыми крупными среди кассационных судов станут шестой (в Самаре) и первый (в Саратове), где предусмотрены должности 113 и 103 судей.

Отдельные апелляционные суды поделят России на пять судебных апелляционных округов. Они будут рассматривать в качестве суда второй инстанции решения, вынесенные высшими судами субъектов России.

Первый апелляционный суд (в Москве) - жалобы на решения Белгородского, Брянского, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Калининградского, Калужского, Костромского, Курского, Липецкого, Новгородского, Орловского, Псковского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Тульского, Ярославского и Московского областных судов, а также Мосгорсуда.

Второй апелляционный суд (в Санкт-Петербурге) - для Верховных судов Карелии и Коми, Архангельского, Вологодского, Курганского, Ленинградского, Мурманского, Свердловского, Тюменского и Челябинского областных судов, Санкт-Петербургского городского суда, высших судов Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Третий апелляционный суд (в Сочи) станет второй инстанцией для решений, вынесенных Верховными судами Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Северной Осетии, Чечни, а также Краснодарского и Ставропольского краевых судов, Астраханского, Волгоградского и Ростовского областных судов и Севастопольского городского суда.

Четвертый апелляционный суд (в Нижнем Новгороде) – для Верховных судов Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского краевого суда, Кировского, Нижегородского, Оренбургского, Пензенского, Самарского, Саратовского и Ульяновского областных судов.



Пятый апелляционный суд (в Новосибирске) – станет апелляционной инстанцией для решений Верховных судов Республики Алтай, Бурятии, Республики Саха (Якутия), Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краевых судов, Амурского, Иркутского, Кемеровского, Магаданского, Новосибирского, Омского, Томского и Сахалинского областных судов, а также высших судов Еврейской автономной области и Чукотки.



В новых апелляционных судах предполагается штат из 36-37 судей в каждом, а их решения можно будет обжаловать в кассационных судах.

Введение сплошной кассации предусмотрено по тем делам, где решения не вступили в законную силу до начала работы новых окружных судов. По тем делам, где решения успели вступит в законную силу, останется возможность обжалования по старому порядку.

Наряду со сплошной кассацией – обязательным рассмотрением в суде кассационной жалобы в судебном заседании, остается и возможность выборочной кассации – подачи жалобы на проверку дела в Верховный суд России. Но там о возможности проведения судебного заседания для рассмотрения жалобы решение будет принимать судья.

Напомним, в июне Лебедев рассказал, что Верховный суд объявил конкурс, целью которого является поиск «сдержанных и улыбчивых» судей в новые кассационные и апелляционные суды в России.