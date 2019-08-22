В Киеве отменили лекцию главреда «Медузы» из-за комментариев в соцсетях

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков должен был выступить в Киеве в октябре, однако организаторы отменили лекцию из-за комментариев в адрес журналиста в соцсетях.

Новость о приезде российского журналиста в Киев вызвала неодобрительную реакцию у многих пользователей соцсетей, которые припомнили скандал, когда Колпакова обвинили в домогательствах, передает «Старан.UA».

«Мы, украинцы, не хотим вас видеть в Украине. Насколько сильно не хотим - можете ознакомиться с комментариями. И не пробуйте себя утешать мыслью, что это боты...», – приводит пример высказывания украинцев издание.

Из-за гневных комментариев организаторы объявили об отмене мероприятия, чтобы не подвергать опасности жизни лектора и гостей.

«Наша задача – помогать писать лучше, привлекая ведущие украинские и международные СМИ. На наш взгляд, «Медуза» одно из таких. В то же время общество высказало неприятие лектора, а мы не хотим идти с ним вразрез и тем более подвергать опасности здоровье лектора и гостей. Поэтому мы отменяем мероприятие, а в будущем будем более чуткими к повестке, внимая всем факторам», – отметили организаторы.

Напомним, осенью 2018 года Иван Колпаков уволился в связи с обвинениями в домогательствах, однако в марте 2019 года руководство портала решило его восстановить в должности.