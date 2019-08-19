Швейцария объяснила сопровождение самолета российской делегации

Истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолет с российской делегацией и журналистами, который летел во Францию, в рамках «рутинной операции», сообщила представитель швейцарских военно-воздушных сил Дельфин Альман.

По ее словам, это стандартная процедура, передает РИА «Новости».

«Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелётах иностранных государственных воздушных судов», – сказала она.

По ее словам, такие сопровождающие полеты совершаются регулярно, независимо от принадлежности самолета к той или иной стране. Во время таких сопровождений проводится проверка, зарегистрирован ли самолет.

Отмечается, что за год ВВС Швейцарии контролируют около 300- 400 самолетов из третьих стран.

Напомним, два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе Ил-96 специального летного отряда «Россия». На его борту находились члены российской делегации, которые направлялись во Францию на переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также журналисты.

В Кремле отметили, что ранее Швейцария называла подобное сопровождение «актом гостеприимства».