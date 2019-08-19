Швейцарские истребители сопроводили борт с летевшей в Марсель российской делегацией

Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе Ил-96 специального летного отряда «Россия», на борту которого находились члены российской делегации, которые направлялись во Францию на переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

В составе делегации находились в том числе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков и журналисты «кремлевского пула», сообщает ТАСС.

Когда российский борт вошел в воздушное пространство Швейцарии, два истребителя некоторое время сопровождали российское гражданское воздушное судно на высоте 10,6 км. Швейцарские самолеты, поочередно приближаясь к крыльям российского Ил-96 на расстояние в несколько метров, затем какое-то время «вели» его по своей территории, а затем, удалились, проводив его до границы с Францией.

Напомним, ранее истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету министра обороны России над нейтральными водами Балтийского моря, но его отогнали российские Су-27. В НАТО заявили, что испанские истребители приблизились к лайнеру для его идентификации.