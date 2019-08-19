Песков оценил гостеприимство швейцарских истребителей

Швейцария считает сопровождение российского передового самолета двумя истребителями в воздухе над Женевой актом гостеприимства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе Ил-96 специального летного отряда «Россия», на борту которого находились члены российской делегации, которые направлялись во Францию на переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.