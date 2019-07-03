США увидели в китайских ракетах реальную угрозу для своих авианосцев

Испытания новой китайской баллистической ракеты показали, что авианосцы США находятся в реальной опасности, пишет Washington Free Beacon.

Военные Китая в минувшие выходные провели испытания баллистической противокорабельной ракеты. Пентагон заявил, что ему известно об испытаниях, пишет Washington Free Beacon.

Таким образом, правительство США впервые подтвердило испытания Китаем новой противокорабельной баллистической ракеты, способной маневрировать по траетории. Испытания прошли в Южно-Китайском море, где, в частности, развернуты корабли ВМС США.

Тип ракеты не был идентифицирован Пентагоном в точности. В минобороны США ранее отмечали, что ракеты такого класса представляют прямую угрозу для американских авианосцев, пишет портал. Указывается, что основной китайской ракетой для атаки кораблей в море является DF-21D, она имеет дальность в более чем 1,5 тыс. км. Вторая противокорабельная баллистическая ракета дальнего радиуса действия – новая DF-26. Она, как утверждает Пентагон, может наносить как обычные, так и ядерные удары по наземным целям и удары по военно-морским целям в западной части Тихого океана и Индийском океане.

Кроме того, портал отмечает, что для осуществления возможности нанесения дальних ударов по кораблям в западной части Тихого океана НОАК (Национальная освободительная армия Китая) расширяет сеть радиолокаторов. Пентагон указывает, что в сочетании с разведывательными спутниками эти системы обеспечивают возможности наведения и поражения американских кораблей на больших расстояниях.

Указывается, что применение противокорабельных баллистических ракет требует высокотехнологичных систем наблюдения, разведки и наведения. Все это в данный момент, по данным Пентагона, уже развернуто Китаем. У Соединенных Штатов нет подобных ракетных систем, и возможности защиты от них ограничены, пишет портал.

В начале июня также сообщалось об испытаниях китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) JL-3 нового поколения. Ее запустили с подводной лодки.