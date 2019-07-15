В Екатеринбурге пройдет Царский крестный ход

В ночь на 17 июля 2019 года в Екатеринбурге состоится Царский крестный ход. Маршрут будет проходить от храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Спустя 101 год после убийства царской семьи на крестный ход, как ожидается, выйдут до 100 тыс. верующих.

Накануне торжественного события митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к жителям Екатеринбурга и всем гражданам России с призывом принять участие в Царских днях, продемонстрировав тем самым единство православия и всего народа.

«Сегодняшнее время просто обязывает нас быть вместе друг с другом. И я хотел бы сердечно пригласить всех вас на эти святые Царские дни, чтобы показать единство святого православия, единство нашего народа. Показать еще и то, что все-таки мы – большинство живущих в этой стране граждан, которые являют собой общину правильных, здравомыслящих, законопослушных, но при этом верующих и чающих Воскресения Христова людей», – приводит его слова «Царьград».

Программа Царских дней включает XV международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России», фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земля уральская!», детскую парусную регату, турнир по силовому многоборью «Русский силомер».

Центральной площадкой царских вечеров фестиваля православной культуры стали храм-памятник на Крови, духовно-просветительский центр «Царский» и мультимедийный парк «Россия – моя история».

Главное богослужение Царских дней – ночная литургия на месте расстрела семьи императора Николая II – начнется в храме на Крови 16 июля в 23.30. После этого, 17 июля в 02.30 верующие отправятся к обители Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, где в 1918 году была совершена попытка уничтожить их останки.

Организаторы крестного хода напоминают всем желающим поучаствовать в покаянном молебном шествии, что маршрут достаточно продолжительный, около 20 километров. Время в пути может занять до пяти часов. Немощных призывают заранее выбрать часть пути, которую они смогут преодолеть без ущерба для здоровья. Всех паломников просят выбрать удобную обувь и с вниманием и участием относиться к своим сомолитвенникам. Сопровождать крестный ход будут сестры милосердия и волонтеры (в красных футболках).

В прошлые годы в шествии принимали участие около 100 тыс. человек.

В монастыре Царственных стастотерпцев участников крестного хода будет ждать праздничная трапеза, а в течение всего дня от обители до станции Шувакиш будут следовать автобусы.

Царские дни на этом не закончатся – в Алапаевске они продолжатся днями памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и алапаевских мучеников. 18 июля в полночь начнется Божественная литургия в Свято-Троицком архиерейском подворье Алапаевска, а в 02.30 – молебен с пением акафиста святым преподобномученицам великой княгине Елисавете и инокине Варваре.

По завершении молебна верующие пройдут крестным ходом от Свято-Троицкого архиерейского подворья в Алапаевске до Напольной школы и далее в монастырь во имя Святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, который основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту святые преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара, а также представители Дома Романовых.

Члены семьи последнего императора Российского Николая II были причислены к лику святых как мученики в 1981 году Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). В 2000 году они были канонизированы Русской православной церковью как царственные страстотерпцы. Старшей из убитых царских дочерей, Ольге, было 22 года, Татьяне – 21, Марии – 19, Анастасии – 17 лет. Цесаревичу Алексею на момент расстрела было 13 лет.

Великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга Николая II, была заживо сброшена в шахту вместе с пятью представителями дома Романовых. Они несколько дней умирали от голода и ран, местные жители слышали из шахты пение молитв.

Русская православная церковь заграницей причислила Елизавету Федоровну и инокиню Варвару к лику святых в 1981 году. Русская православная церковь канонизировала святых в 1992 году.