Россия раскритиковала США за грубейшее нарушение ДРСМД

Размещение в Европе американских пусковых установок Мк-41, разработанных для запуска крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), является грубейшим нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Грушко напомнил, что соответствующие пусковые установки уже размещены в Румынии и в ближайшее время появятся в Польше. «Это грубейшее нарушение Договора о РСМД», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон обвиняет Москву в якобы нарушении Договора о РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые, по мнению американской стороны, не соответствуют соглашению. В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики этой ракеты. Москва подчеркивала, что 9М729 не нарушает положения договора, а потому нет необходимости в ее уничтожении.

В свою очередь Министерство обороны России призывало США уничтожить ударные беспилотники, подпадающие под ДРСМД, а также развернутые на суше установки Мк-41, разработанные для запуска «Томагавков».

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Москва уже приступила к реализации ответных мер в связи с планами Соединенных Штатов развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.

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