Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь в эфире «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за ложь об обстреле мечети в Донецке.

Во вторник в ДНР заявили, что силовики обстреляли донецкую мечеть во время празднования Ураза-байрам. В тот момент внутри здания находились около 70 человек. Ковтун в эфире программы Соловьева пытался доказать, что солдаты ВСУ непричастны к обстрелу мечети в Донбассе, однако его слова опровергли другие участники программы и ведущий.

Сначала Ковтун заявил, что обстрелянная мечеть находится в 15 километрах от линии соприкосновения в Донбассе, а украинские минометы могут выпускать снаряды на расстояние максимум в три километра. Однако другой участник программы – политолог Владимир Корнилов – на карте показал, что мечеть находится лишь в 2,5 километра от позиций украинских войск.

Тем не менее, украинский эксперт на этом не успокоился и попытался доказать свою правоту с помощью карт Google. «Вот, 5,7 километра от линии соприкосновения до мечети, а никакие не 2,5, как вы тут утверждали! Расстояние показал Google», – заявил Ковтун, показывая свой телефон Корнилову, передает РИА «Новости».

Затем в ситуацию вмешался Соловьев, сравнив показания двух участников. Он отметил, что украинский эксперт измерял расстояние по автомобильной дороге.

«Слава, ты нам показываешь траекторию полета снарядов по дороге? Это так снаряды летают? Мамма Mia! У этого человека миномет стреляет боеприпасами, которые летят к цели, петляя вдоль дорог!» – заявил ведущий, вызвав смех других участников программы.

Однако Ковтун все равно не согласился с приведенными доказательствами и заявил, что никакого обстрела не было, потому что там «никто не погиб».

Ранее другого украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбления оппонента во время трансляции.