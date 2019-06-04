СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела украинскими военнослужащими мечети в Донецке, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, 4 июня военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объекта гражданской инфраструктуры, не являющегося военной целью, а именно мечети в Донецке, в результате чего был поврежден купол здания», – рассказала она.

Отмечается, что в это время в мечети находились более 70 мирных жителей, которые собрались для религиозного обряда, передает ТАСС.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в городе Донецке по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», – добавила Петренко.

Ранее в ЛНР сообщили, что с приходом на Украине к власти Владимира Зеленского ВСУ участили обстрелы гражданских объектов.