В ЛНР сообщили об увеличении обстрелов ВСУ с приходом Зеленского

ВСУ участили обстрелы гражданских объектов в ЛНР с приходом нового президента Украины Владимира Зеленского, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Евгений Кацавалов.

«С момента вступления в должность... президента Украины Владимира Зеленского значительно увеличилось число повреждений (в результате обстрелов со стороны ВС Украины) объектов гражданской инфраструктуры, при этом продолжают страдать мирные жители», – подчеркнул Кацавалов, передает РИА «Новости».

По его словам, за последнюю неделю в республике в результате обстрелов пострадали два человека в поселке Донецкий. Кроме того, ВСУ обстрелами повредили жилые дома и опоры ЛЭП в поселках Голубовское и Фрунзе.

«Как правило, при любом виде артобстрелов в разы увеличивается число пожаров, которые при данной погоде (высокий класс пожарной опасности) получают распространение на огромных площадях. При ликвидации таких пожаров спасатели рискуют собственной жизнью, ведь никто не застрахован от того, что ВСУ не начнут стрелять снова», – отметил глава ведомства.

Пожары, возникшие из-за обстрелов, уничтожают засеянные хлебом поля, хозяйственные постройки, заявил Кацавалов.

Ранее в ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить террор и геноцид в Донбассе.