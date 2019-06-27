США отреагировали на решение Индии купить С-400

Госсекретарь США Майкл Помпео ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагирует на решение Индии приобрести ЗРК С-400.

Он не стал говорить, введут ли США санкции против Индии из-за приобретения российской военной техники. Помпео заявил, что «не хочет опережать решения», которые будут приняты Вашингтоном, передает ТАСС.

При этом он выразил обеспокоенность планами Индии и подчеркнул, что нельзя одновременно эксплуатировать современную американскую и российскую военную технику.

По его словам, США и Индия по линии военных будут «улаживать как можно больше технических вызовов».

«Мы отреагируем как партнеры», – сказал Помпео.

Напомним, в российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что вопрос с оплатой Индией контракта по поставкам российских ЗРК С-400 решен, они начнут поступать после 2020 года.