Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

По ее словам, после прямой линии она задала Путину «летний» вопрос о том, к какому «лагерю» любителей окрошки он относится – заправляет ее квасом или кефиром, передает ТАСС.

«Владимир Владимирович поделился секретом и признался, что сам он предпочитает окрошку на квасе. И квас у него домашний, который специально готовят повара», – рассказала она.

Напомним, ранее в Сети появились два «лагеря» – тех, кто готовит окрошку на квасе, и тех, кто предпочитает делать ее на кефире. «Яндекс» даже публиковал «окрошечную» карту России, из которой следовало, что в большинстве регионов предпочитают этот продукт заправлять квасом.

Спор об окрошке сравнили даже со схваткой «красных и белых».