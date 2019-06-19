Забракованные Ираком БТР отдали украинским силовикам

Бракованные украинские БТР, которые несколько лет назад отказались принимать в Ираке, в итоге были поставлены в действующие на передовой части вооруженных сил Украины, сообщают СМИ.

Контракт на 500 млн долларов по поставках БТР в Ирак был провален шесть лет назад. Тогда 40 бракованных украинских БТР более года, с марта 2013 года по апрель 2014 года, провели в открытом море, так как Ирак отказался впускать технику в порт. В начале 2014 года технику, уже подвергшуюся коррозии, вернули на Украину, пишет «Украинская правда».

Отмечается, что тогда была придумана схема, как возместить убытки от провалившегося контракта деньгами из бюджета с помощью войны в Донбассе.

По данным издания, в апреле 2014 года МВД Украины согласовало закупку для воинской части 3005 нацгвардии БТР-4Е за 368 млн гривен. Это были те самые 40 бракованных БТР. Одним из условий контракта было то, что продукция должна быть абсолютно новая, однако это требование было нарушено. Более того, машины долгое время провели на открытом морском воздухе, что дополнительно повлияло на деформацию бронемашин.

У БТР были трещины в корпусе, из-за которых от них отказался Ирак, а за время на море состояние техники стало еще хуже.

При этом расходы на пошлину и ремонт товара достигли 23 млн гривен и были сразу заложены в сумму контракта с нацгвардией, пишет издание.

В итоге правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело по статье «Диверсия», но в 2017 году его закрыли из-за отсутствия состава преступления. В материалах следствия утверждалось, что бракованные корпуса поставлялись на Харьковский бронетанковый завод и после 2014 года, уже для нужд ВСУ.

Военные после недолгой эксплуатации этой техники были вынуждены обратиться за гарантийным ремонтом. В течение декабря 2014 года по лето 2015-го приобретенные БТРы выходили из строя после 300-1000 км пробега. Гарантийный срок составлял 20 тыс. км.

Отметим, что Ирак успел получить 88 украинских БТР, однако с места тронулись только 34 из них, как писали СМИ.

В 2013 году иракцы объявили, что 42 единицы из поставленных Украиной бронетранспортеров имеют трещины в корпусе и признаны бракованными, и не согласились выгружать их на берег.