Забракованные Ираком БТР отдали украинским силовикам

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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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            Забракованные Ираком БТР отдали украинским силовикам

            19 июня 2019, 19:43

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Бракованные украинские БТР, которые несколько лет назад отказались принимать в Ираке, в итоге были поставлены в действующие на передовой части вооруженных сил Украины, сообщают СМИ.

            Контракт на 500 млн долларов по поставках БТР в Ирак был провален шесть лет назад. Тогда 40 бракованных украинских БТР более года, с марта 2013 года по апрель 2014 года, провели в открытом море, так как Ирак отказался впускать технику в порт. В начале 2014 года технику, уже подвергшуюся коррозии, вернули на Украину, пишет «Украинская правда».

            Отмечается, что тогда была придумана схема, как возместить убытки от провалившегося контракта деньгами из бюджета с помощью войны в Донбассе.

            По данным издания, в апреле 2014 года МВД Украины согласовало закупку для воинской части 3005 нацгвардии БТР-4Е за 368 млн гривен. Это были те самые 40 бракованных БТР. Одним из условий контракта было то, что продукция должна быть абсолютно новая, однако это требование было нарушено. Более того, машины долгое время провели на открытом морском воздухе, что дополнительно повлияло на деформацию бронемашин.

            У БТР были трещины в корпусе, из-за которых от них отказался Ирак, а за время на море состояние техники стало еще хуже.

            При этом расходы на пошлину и ремонт товара достигли 23 млн гривен и были сразу заложены в сумму контракта с нацгвардией, пишет издание.

            В итоге правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело по статье «Диверсия», но в 2017 году его закрыли из-за отсутствия состава преступления. В материалах следствия утверждалось, что бракованные корпуса поставлялись на Харьковский бронетанковый завод и после 2014 года, уже для нужд ВСУ.

            Военные после недолгой эксплуатации этой техники были вынуждены обратиться за гарантийным ремонтом. В течение декабря 2014 года по лето 2015-го приобретенные БТРы выходили из строя после 300-1000 км пробега. Гарантийный срок составлял 20 тыс. км.

            Отметим, что Ирак успел получить 88 украинских БТР, однако с места тронулись только 34 из них, как писали СМИ.

            В 2013 году иракцы объявили, что 42 единицы из поставленных Украиной бронетранспортеров имеют трещины в корпусе и признаны бракованными, и не согласились выгружать их на берег.


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