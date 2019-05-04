Стала известна цель поездки советников Зеленского в Брюссель

Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка совершили поездку в Брюссель для обсуждения поддержки Западом реформ в стране.

В частности, представители президента встретились с членами кабинетов главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Советники Зеленского также поучаствовали в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдет летом в Торонто.

Основной темой обсуждения стало «содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права».

В пресс-службе добавили, что эти направления – первоочередные приоритеты Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что будет добросовестно исполнять свои обязанности, так же, как и первый президент США Джордж Вашингтон.

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