Сосо Павлиашвили отреагировал на петицию о запрете российской эстрады в Грузии

Взгляд
29 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
Перейти а раздел…

Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Косово потребовало лишить иммунитета россиянина из миссии ООН
            Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в РоссииЧайка обнаружил серьезные проблемы в авиационной отрасли РоссииТранснефть поспорила с Силуановым из-за «косяка» на «Дружбе»Стали известны первые маршруты поездов из Крыма
            Оставленный в автомобиле ребенок погиб в КрымуНа Украине призвали проверить Порошенко из-за пропажи сервера СНБОИзбран новый президент ЛатвииМатвиенко прервала комплименты уходящего сенатора
            Сбившую четырех человек женщину закидали камнями в МахачкалеСосо Павлиашвили отреагировал на петицию о запрете российской эстрады в ГрузииЭксперт оценил заявление Болтона о причастности Ирана к взрывам танкеров«Аэрофлот» потребовал от губернатора Фургала ответить за слова о причине крушения «Суперджета»

            Главная тема


            Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

            громкий скандал


            МИД потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха»

            военная агрессия


            Названа главная угроза Крымскому мосту от Украины

            взгляд на жизнь


            Познер назвал страны, которые идут «наиболее правильным путем»

            Видео

            гражданская война


            Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов

            новый кризис


            Косово смогло поставить Сербию на колени

            проблема бедности


            Россиянам не хватает богатства

            защита доллара


            США устанавливают новые правила для курсов валют

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            реальный мир


            Сергей Мардан: Выйти из бункера единомыслия

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Левые наступают


            Дмитрий Дробницкий: «Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Сосо Павлиашвили отреагировал на петицию о запрете российской эстрады в Грузии

               29 мая 2019, 14:20
            Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Я знаю, как в Грузии любят российскую эстраду. Я знаю, как дорожат своими соотечественниками, которые выступают по всему миру для всех русскоговорящих людей», – сказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Сосо Павлиашвили. Он раскритиковал авторов петиции с призывом запретить в Грузии российскую эстраду.

            Грузинский и российский эстрадный певец, композитор Сосо Павлиашвили выступил против появления в грузинских соцсетях петиции с предложением запретить в стране российскую эстраду. «Миллионы туристов приезжают в Грузию из России. Оставляют там деньги, проводят время. Я еще не видел ни одного человека, который был бы недоволен. Россиян встречают в Грузии очень тепло, хорошо», – сказал Павлиашвили.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в грузинских соцсетях появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку,

            Павлиашвили посетовал, что журналисты не пишут о том, как хорошо российские туристы ощущают себя в Грузии, а вместо этого внимание уделяется ситуациям наподобие с появлением скандальной петиции. Он убежден, что внимание СМИ к таким скандалам только разрушает отношения между двумя странами.

            «Какой-то глупый человек предложил запретить российскую эстраду в Грузии, а вы хотите еще больше раздуть это! Это на руку тем людям, которые в Грузии раздувают эти глупости с запертом. Это же реальный бред, не подхватывайте это, пожалуйста. Это уже не политика, это маразм... Наоборот, надо писать о том, что туристы в Грузии, и не только из России, чувствуют себя замечательно и ездят в эту страну каждые выходные. Я лично знаю таких людей», – заверил собеседник.

            Павлиашвили назвал авторов петиции провокаторами. «Я знаю, как в Грузии любят российскую эстраду. Я знаю, как они дорожат своими соотечественниками, которые выступают по всему миру для всех русскоговорящих людей. Но если какие-то глупые люди публикуют петицию, не надо акцентировать на этом внимание. Наоборот, нужно говорить о хорошем. А если ругать их, то вместо 1,3 тысяч человек (столько за пять дней поставили подписи  – прим. ВЗГЛЯД) эту петицию подпишут 100 тысяч человек. И что дальше? В Москве опять начнут вылавливать грузин и отправлять в Грузию товарными самолетами?» – задается вопросом композитор.

            Павлиашвили счел нужным упомянуть о судьбе беженцев, чьи судьбы брошены на произвол судьбы. По его словам, в Грузии находится много беженцев из Абхазии и Южной Осетии. «Они живут между небом и землей. Их никто не возвращает в свои дома. Людей как выгнали из Абхазии в начале 90-х, так и не возвращают домой. Ошибки были со всех сторон. Но эти ошибки можно исправлять, но никто же не исполняет», – подчеркнул он.

            Авторы обращения к грузинским властям говорят, что «в условиях оккупации 20% территории Грузии (Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями») в Грузии процветает туризм из России, а грузинские бизнесмены создают для туристов из России максимально комфортные условия».

            Такие петиции не имеют никакого юридически обязывающего эффекта, но показывают настроения общественности по тем или иным вопросам.

            Несмотря на отсутствие после войны-2008 дипломатических отношений между двумя странами, все больше российских туристов посещают Грузию. В прошлом году более 1,4 млн граждан России прибыли в соседнюю страну.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............