Сосо Павлиашвили отреагировал на петицию о запрете российской эстрады в Грузии

«Я знаю, как в Грузии любят российскую эстраду. Я знаю, как дорожат своими соотечественниками, которые выступают по всему миру для всех русскоговорящих людей», – сказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Сосо Павлиашвили. Он раскритиковал авторов петиции с призывом запретить в Грузии российскую эстраду.

Грузинский и российский эстрадный певец, композитор Сосо Павлиашвили выступил против появления в грузинских соцсетях петиции с предложением запретить в стране российскую эстраду. «Миллионы туристов приезжают в Грузию из России. Оставляют там деньги, проводят время. Я еще не видел ни одного человека, который был бы недоволен. Россиян встречают в Грузии очень тепло, хорошо», – сказал Павлиашвили.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в грузинских соцсетях появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку,

Павлиашвили посетовал, что журналисты не пишут о том, как хорошо российские туристы ощущают себя в Грузии, а вместо этого внимание уделяется ситуациям наподобие с появлением скандальной петиции. Он убежден, что внимание СМИ к таким скандалам только разрушает отношения между двумя странами.

«Какой-то глупый человек предложил запретить российскую эстраду в Грузии, а вы хотите еще больше раздуть это! Это на руку тем людям, которые в Грузии раздувают эти глупости с запертом. Это же реальный бред, не подхватывайте это, пожалуйста. Это уже не политика, это маразм... Наоборот, надо писать о том, что туристы в Грузии, и не только из России, чувствуют себя замечательно и ездят в эту страну каждые выходные. Я лично знаю таких людей», – заверил собеседник.

Павлиашвили назвал авторов петиции провокаторами. «Я знаю, как в Грузии любят российскую эстраду. Я знаю, как они дорожат своими соотечественниками, которые выступают по всему миру для всех русскоговорящих людей. Но если какие-то глупые люди публикуют петицию, не надо акцентировать на этом внимание. Наоборот, нужно говорить о хорошем. А если ругать их, то вместо 1,3 тысяч человек (столько за пять дней поставили подписи – прим. ВЗГЛЯД) эту петицию подпишут 100 тысяч человек. И что дальше? В Москве опять начнут вылавливать грузин и отправлять в Грузию товарными самолетами?» – задается вопросом композитор.

Павлиашвили счел нужным упомянуть о судьбе беженцев, чьи судьбы брошены на произвол судьбы. По его словам, в Грузии находится много беженцев из Абхазии и Южной Осетии. «Они живут между небом и землей. Их никто не возвращает в свои дома. Людей как выгнали из Абхазии в начале 90-х, так и не возвращают домой. Ошибки были со всех сторон. Но эти ошибки можно исправлять, но никто же не исполняет», – подчеркнул он.

Авторы обращения к грузинским властям говорят, что «в условиях оккупации 20% территории Грузии (Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями») в Грузии процветает туризм из России, а грузинские бизнесмены создают для туристов из России максимально комфортные условия».

Такие петиции не имеют никакого юридически обязывающего эффекта, но показывают настроения общественности по тем или иным вопросам.

Несмотря на отсутствие после войны-2008 дипломатических отношений между двумя странами, все больше российских туристов посещают Грузию. В прошлом году более 1,4 млн граждан России прибыли в соседнюю страну.