В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Авторы обращения к грузинским властям говорят, что «в условиях оккупации 20% территории Грузии (Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями») в Грузии процветает туризм из России, а грузинские бизнесмены создают для туристов из России максимально комфортные условия».

Среди этих «условий» авторы петиции называют «меню в ресторанах на русском языке, вывески и включение на полную мощность российской безвкусной эстрады даже в центре Тбилиси, что полностью неприемлемо и унизительно».

Поэтому они требуют наложить запрет на российскую эстраду в ресторанах и кафе.

Такие петиции не имеют никакого юридически обязывающего эффекта, но показывают настроения общественности по тем или иным вопросам.

Несмотря на отсутствие после войны-2008 дипломатических отношений между двумя странами, все больше российских туристов посещают Грузию. В прошлом году более 1,4 млн граждан России прибыли в соседнюю страну.

При экс-президенте Михаиле Саакашвили в ресторанах Грузии был негласный запрет исполнять песни на русском. Официально тогдашний министр культуры Ника Руруа (ныне скончавшийся) опровергал это, но при этом признавался, что «лично для него никакого удовольствия слушать 9 мая песню «День победы» нет».

26 мая, в День независимости Грузии, в Батуми провели шествие участники детского фестиваля фольклора, в том числе среди них были россияне с флагами своей страны. Это вызвало критику и привело к отставке министра образования Аджарской автономной республики.