Названа причина ДТП в Приморье, в котором погибли туристы из КНР

Причиной аварии туристического автобуса в Уссурийске Приморского края, где погибли и пострадали граждане Китая, стало плохое самочувствие водителя.

«По предварительной информации, причиной ДТП послужило плохое самочувствие водителя», – сказал представитель ГИБДД ТАСС.

Автобус, в котором находились более 40 граждан Китая, следовал по маршруту Пограничное – Владивосток.

«По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести», – также уточнили в ведомстве.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил свои соболезнования родственникам погибших, также сообщив, что на месте аварии работают «МЧС, скорая помощь, представители администрации края и мэрии города».

«Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах (им оказывается необходимая медицинская помощь), а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину», – сказал Кожемяко, передает РИА «Новости».

Уточняется, что перевозку осуществляла туристическая компания «Диалог народов», которая работает с туристскими группами из Китая. В турфирме сообщили, что водитель – гражданин России, у него большой стаж работы, перед рейсом он прошел все необходимые проверки.

ДТП с туристическим автобусом произошло утром 28 мая на 665-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток. По данным ГИБДД, водитель автобуса KIA съехал с дороги, в результате чего он опрокинулся.