России предрекли гигантские убытки от американских насекомых

Экономические потери России из-за американских шелкопрядов, повреждающих лиственные деревья, могут составить десятки миллиардов рублей ежегодно, к таким же убыткам могут привести и вредители плодовых растений, следует из опубликованного Россельхознадзором национального доклада о карантинном фитосанитарном состоянии территории России в 2018 году.

«Серьезный экономический ущерб Российской Федерации могут нанести отсутствующие на территории РФ карантинные объекты, включенные в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, – американские шелкопряды рода Malacosoma (американский коконопряд и лесной кольчатый шелкопряд). Эти виды наносят огромный ущерб большинству лиственных деревьев – лесным породам, декоративным растениям и плодовым деревьям», – говорится в документе на сайте Россельхознадзора.

Экономические потери, наносимые американскими шелкопрядами, могут составить десятки миллиардов рублей в год, уточняется в докладе.

Кроме того, реальную угрозу для развития садоводства и питомниководства в России представляет и еще один американский вид – скошеннополосая листовертка. «Гусеницы листовертки питаются не только листьями, но и плодами, оставляя на них глубокие уродливые рубцы. Ущерб заключается в потере плодами товарного вида и качества, уменьшении их размера и преждевременном опадении», – отмечается в докладе.

«В настоящее время в Северной Америке скошеннополосая листовертка является основным вредителем плодовых культур. Интродукция данного вида на территорию России вызовет не только прямые многомиллиардные убытки, но и значительно затруднит развитие целой отрасли отечественного растениеводства», – отметили эксперты.

Фитосанитарный риск представляют и некоторые виды плодовых мух. В частности, наиболее вероятна акклиматизация на значительной территории России некоторых видов таких насекомых североамериканского происхождения. В целом потенциальный ущерб для растениеводства от появления в России новых карантинных объектов ведомство оценивает в размере от 100 млн рублей до 24,9 млрд рублей.