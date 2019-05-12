Париж заявил об угрозе международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что мир рискует перейти к международной анархии из-за призывов к конфронтации держав.

«Некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации держав. Мы рискуем перейти к некой форме международной анархии», – передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, он указал, что сейчас «разлетаются на осколки» основные принципы международной жизни, не уважаются договоры, институты, ранее данные обещания и границы. Главную вину в этом он возложил на президента США Дональда Трампа, однако отметил, что свою роль в нарушении равновесия могут сыграть также Россия и Китай.

Ле Дриан заявил, что в мире развиваются формы «гипернасилия, а именно продолжающегося терроризма».

Он выразил пожелание, чтобы все стороны соблюдали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. По его словам, здесь свою ответственность несут США.