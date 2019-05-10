Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Яковлева выложила в своем Instagram видео, на котором она под песню «Смуглянка» танцует на шесте. На ней – пилотка, гимнастерка и трусы.

«С Днем Победы!» – написала она и сообщила, что 9 мая идет с семьей на парад, а потом еще куда-нибудь.

Напомним, в октябре 2018 года Yaxana (Оксана Яковлева), перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип. Ее признали виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка») и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

В апреле 2019 года супруг певицы, депутат из Подмосковья Алексей Яковлев, решил уйти из партии «Единая Россия».