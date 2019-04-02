Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

Депутат из Подмосковья Алексей Яковлев, супруга которого ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, решил уйти из партии «Единая Россия».

«Я разочарован сложившейся ситуацией и принял решение на время уйти от политической составляющей в своей деятельности, чтобы больше времени заниматься реальными делами, а не риторикой», – пояснил Яковлев, передает RT.

Он также отметил, что планирует заняться общественной работой по благоустройству городской среды, но пока не готов анонсировать планы по продолжению политической карьеры.

«Это не меняет моего желания делать город и жизнь людей лучше, поэтому я не исключаю своего участия в предстоящих выборных циклах», – добавил Яковлев.

Алексей Яковлев был избран депутатом городского поселения Щелково в 2014 году.

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.