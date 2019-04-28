Шотландия собралась поднять вопрос о независимости

В мае Шотландская национальная партия представит законопроект о проведении референдума по вопросу обретения суверенитета от Лондона, сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен на съезде ШНП в Эдинбурге. Шотландия должна стать независимым государством, заявил он.

«Настало время стать Шотландии независимой. У Шотландии должна быть возможность выбора независимого будущего», – приводит ее слова ТАСС.

Стерджен сообщила, что закон о проведении референдума будет принят до конца года.

По ее словам, планируемое в будущем голосование не будет повторением кампании в поддержку независимости, которая велась в преддверии референдума в 2014 году. Она подчеркнула, что Великобритании больше не существует в том виде, какой она была в те годы.

Стерджен сообщила, что Шотландская национальная партия будет распространять агитационные материалы, в которых объяснит населению преимущества независимости с экономической точки зрения. По ее словам, жители выскажутся за независимость, если им докажут, что Шотландия сможет стать экономически мощным государством.

По словам Стерджен, «независимость будет мало что означать», если она «не положит конец позорной Вестминстерской системе, при которой в 21 веке люди в Шотландии живут без достаточного количества денег, чтобы прокормить свои семьи».

Она отметила, что экономические и социальные амбиции Шотландии будут реализованы лучше всего, если в случае обретения независимости страна станет членом Европейского союза.

Ранее Стерджен выражала уверенность, что после выхода Великобритании из Евросоюза Шотландия станет независимой страной по результатам референдума.

Предыдущий референдум о независимости Шотландии, которая входит в состав Великобритании на протяжении уже более чем 300 лет, прошел по инициативе правящих в регионе шотландских националистов в 2014 году. Тогда победу с преимуществом в 10 процентных пунктов – 55% против 45% – одержали сторонники дальнейшего сохранения статуса региона как составной части Соединенного Королевства.