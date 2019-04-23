Садальский оскорбил Галкина из-за низких рейтингов

Заслуженный артист России Станислав Садальский жестко раскритиковал телеведущего Максима Галкина из-за низких рейтингов его передач.

Садальский выложил в Instagram фрагмент письма от рекламодателей – на изображении указаны рейтинги некоторых телевизионных передач.

«Галкин не артист, у него даже нет справки, что он артист. Никакого отношения к актерскому цеху он не имеет. Кривляние – это не искусство. Цифры (рейтингов программ с участием Галкина) говорят сами за себя: я просто представил цифры – посмотрите, какой низкий рейтинг у его программ», – написал Садальский.

После он пояснил, почему программа о супруге Галкина – певице Алле Пугачевой, отметившей 70-летие, – стала единственным исключением, передает ФАН.

«Конечно, (про Аллу Пугачеву) всем интересно. Есть просто такое (выражение) – «ноль без палочки». А если «палочка» – Пугачева, то он «десятка». Есть еще такое вульгарное выражение: «При звезде кувшин». Просто абсолютно всем интересно такое название: «Моя жена Алла Пугачева». Но я так и говорю: был бы телеграфный столб (который рассказывал бы о Пугачевой), был бы еще больше рейтинг. Алла его везде пропихивает, а он из себя ничего не представляет. Все мимо», – считает артист.

Он также перечислил провальные, по его мнению, программы с участием Галкина.

«Шоу Первого канала «МаксимМаксим» – провалилось. Посмотрите, как он вел «Кто хочет стать миллионером?»: по сравнению с (телеведущим Дмитрием) Дибровым – он «девочка в поле». С гипнотизерами делали (шоу Первого канала «Звезды под гипнозом») – опять мимо дома с песнями. Дети – это интересно (шоу Первого канала «Лучше всех»), но он за счет детей только выезжает. Он с ними сюсюкает», – считает Садальский.

Артист отметил, что «с детьми прекрасно говорит» телеведущий Иван Ургант, которым он «восхищается», а также актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. По сравнению с указанными медиаперсонами, Галкин, по мнению Садальского, не выдерживает никакой критики.

«Ну что делать: какая страна – такие и герои», – добавил он.

Отметим, что ранее Садальский обвинял Аллу Пугачеву во лжи.