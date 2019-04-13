Блогеры поспорили на тему «ликвидации террористов» в Тюмени

Телеканал Russia Today обратил внимание на то, что «Дождь» и интернет-издание Meduza, освещая последние события в Тюмени, вышли с заголовками об «убийстве», а не «ликвидации» боевиков; возмущение RT поддержал журналист ВГТРК Андрей Медведев, подчеркнувший, что «террориста, который поставил себя вне закона, можно только ликвидировать».

«Террористов в Тюмени ликвидировали, а у «Медузы» и «Дождя» – «убили». Ок», – говорится в сообщении RT в Telegram.

«И тут либеральную тусовочку понесло. Как же можно, пишут они, сообщать, что террористы «ликвидированы». Про людей, информирует нас Таня Ф. с радио «Эхо Москвы», нельзя говорить «ликвидирован». Другие возмущены тем, что RT использует «ублюдочную лексику ментовских протоколов», – пишет в своем Telegram-канале Медведев.

«Вот даже трудно понять, люди всерьез не понимают, в чем разница, или все же валяют дурака? Думаю, что второе. Но все же попробую объяснить. Убить можно человека. Или даже животное. Вот живодеры, скажем, убивают собак. Террориста, который поставил себя вне закона, можно только ликвидировать. Или уничтожить. Или вычистить», – продолжил журналист.

Андрей Медведев подчеркивает, что тот, кто приходит в мирные города, чтобы взрывать и убивать людей, сеять горе, уже перестал быть человеком. Такое «порождение тьмы», продолжает он, «можно только ликвидировать, как ликвидируют очаг заболевания».

Напомним, в пятницу в Тюмени была объявлена контртеррористическая операция. Свыше 100 человек были эвакуированы из зоны ее проведения. Позже стало известно о ликвидации там сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма.