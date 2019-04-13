Блогеры поспорили на тему «ликвидации террористов» в Тюмени

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13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Нужны ли еще Земле космонавты

Космонавт Андропов в фильме «Армагеддон» приносит явную пользу – он кувалдой чинит звездолетФото: Touchstone Pictures
В прошедший накануне праздник космонавтам неожиданно пришлось оправдываться за собственное существование. К этому их вынудил сотрудник РАН, заявивший, что надобность в людях на орбите давно отпала, их прекрасно заменят роботы. Допустим, так. Но вот вопрос: когда придет время переселять население Земли на другую планету, как обойтись без опыта космонавтов? Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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            Блогеры поспорили на тему «ликвидации террористов» в Тюмени

               13 апреля 2019, 15:23
            Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Телеканал Russia Today обратил внимание на то, что «Дождь» и интернет-издание Meduza, освещая последние события в Тюмени, вышли с заголовками об «убийстве», а не «ликвидации» боевиков; возмущение RT поддержал журналист ВГТРК Андрей Медведев, подчеркнувший, что «террориста, который поставил себя вне закона, можно только ликвидировать».

            «Террористов в Тюмени ликвидировали, а у «Медузы» и «Дождя» – «убили». Ок», – говорится в сообщении RT в Telegram.

            «И тут либеральную тусовочку понесло. Как же можно, пишут они, сообщать, что террористы «ликвидированы». Про людей, информирует нас Таня Ф. с радио «Эхо Москвы», нельзя говорить «ликвидирован». Другие возмущены тем, что RT использует «ублюдочную лексику ментовских протоколов», – пишет в своем Telegram-канале Медведев.

            «Вот даже трудно понять, люди всерьез не понимают, в чем разница, или все же валяют дурака? Думаю, что второе. Но все же попробую объяснить. Убить можно человека. Или даже животное. Вот живодеры, скажем, убивают собак. Террориста, который поставил себя вне закона, можно только ликвидировать. Или уничтожить. Или вычистить», – продолжил журналист.

            Андрей Медведев подчеркивает, что тот, кто приходит в мирные города, чтобы взрывать и убивать людей, сеять горе, уже перестал быть человеком. Такое «порождение тьмы», продолжает он, «можно только ликвидировать, как ликвидируют очаг заболевания».

            Напомним, в пятницу в Тюмени была объявлена контртеррористическая операция. Свыше 100 человек были эвакуированы из зоны ее проведения. Позже стало известно о ликвидации там сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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