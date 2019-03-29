Супруге брата Дудя назначили штраф за побои

Лефортовский суд Москвы признал виновной в побоях супругу брата блогера Юрия Дудя Юлию и назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей, рассказал пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

Юлия обвиняется в избиении супруга в ходе бракоразводного процесса. Причиной стало несогласие супругов по вопросу общения с общим ребенком.

Ранее стало известно, что мать и брата Юрия Дудя избили в Москве. Инцидент попал на видео. В нападении подозревалит 59-летнего московского бизнесмена Геннадия, его дочь Юлию и троих охранников.