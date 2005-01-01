В Сети появилось видео нападения на брата и мать Юрия Дудя

Нападение на брата и мать Юрия Дудя появилось в Сети; инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько человек выходят из внедорожника и атакуют людей с ребенком. Видео опубликовано в Facebook Baza.

Ранее сообщалось, что мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы. У них пытались похитить ребенка, которого вели в школу.

При этом инцидент произошел еще осенью прошлого года. Судя по опубликованному видео, ребенка пытались похитить 16 октября.