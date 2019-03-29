Активисты из США собрались в Крым

Запланированы визиты активистов из антивоенных организаций США в Крым, Москву и Санкт-Петербург, сообщил один из организаторов поездки журналист Брюс Ганьон, координатор «Всемирной сети против вооружений и атомной энергетики в космосе».

В Россию собираются приехать 19 американцев, визы уже получены. Большинство из них входят во «Всемирную сеть» или объединение «Ветераны за мир». Кроме того, Россию, как ожидается, посетят также активисты из Великобритании, Швеции, Канады и Непала.

На 25 апреля запланирован визит в Москву, на 30 апреля – в Крым, на 5 мая – в Санкт-Петербург, передает ТАСС.

Ганьон намерен «противодействовать продолжающейся демонизации» России, осуществляемой в США «на ежедневной основе» и напоминающей антикоммунистические кампании времен холодной войны. Ганьон назвал такое отношение к России «возобновившейся охотой за «красными».

В России активисты встретятся с участниками российских общественных объединений, антивоенных организаций, представителями экспертного и академического сообществ.

«Всемирная сеть» также обеспокоена «расширением НАТО и размещением средств «противоракетной обороны» США вдоль российских границ», желанием США «поддерживать контроль и доминировать» в космосе, доктриной «нанесение первого (ядерного) удара».

Ганьон уже посещал Крым и Москву в 2018 году, он не боится каких-либо мер со стороны властей США в связи с посещением Крыма. Журналист рассказал, что также посещал Кубу, когда «она была своего рода запретным местом».

Напомним, Ганьон в США участвовал в серии общественных слушаний по теме «Что США делают на Украине? И зачем?», посвященных событиям 2 мая в одесском Доме профсоюзов.