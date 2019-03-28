Россия помогла освободить германского журналиста из тюрьмы в Венесуэле

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что Россия помогла освободить германского журналиста Билли Сикса из венесуэльской тюрьмы, однако не получила за это никаких благодарностей от дипведомства ФРГ.

После четырехмесячного заключения 15 марта в Каракасе отпустили из военной тюрьмы обвиненного в шпионаже Сикса, передает ТАСС.

Захарова отметила, что дипломаты Германии не в курсе о вовлеченности российской стороны, так как «они никогда с Россией на эту тему не говорили».

«Я не хочу давать оценки и комментарии деятельности немецкой внешнеполитической службы относительно того, были ли они вовлечены или не были в помощь по освобождению немецкого журналиста. Я считаю это некорректным и неэтичным. Но при этом я считаю как минимум доказательством и свидетельством абсолютной невоспитанности, когда люди, представляющие власть в той стране, чей журналист, благодаря в том числе усилиям российского министра иностранных дел, обрел свободу, не нашли нужным хотя бы в публичной сфере поблагодарить тех, кто оказывал очень активное содействие в разрешении его очень сложной ситуации», – добавила Захарова.

По ее словам, во время переговоров глав дипведомств России и Венесуэлы в Вене 14 марта обсуждался в том числе и вопрос о судьбе германского журналиста.

«Поводом для того, чтобы российская сторона этот вопрос подняла, послужило прямое обращение к министру (иностранных дел России) со стороны близких журналиста. Также я могу сказать, что со стороны официального Берлина, его исполнительных органов власти или его внешнеполитического ведомства обращений в адрес России не поступало», – пояснила Захарова.

Она рассказала, что родственники Сикса поблагодарили МИД России за поддержку.

В конце прошлого года информацию об аресте германского журналиста распространила Deutsche Welle. В их материале сообщалось, что Сикс обвинялся также «в мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта».

Напомним, в 2013 году российский МИД уже содействовал освобождению Сикса, который незаконно проник в Сирию для работы.