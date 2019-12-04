МВД сообщило о разработке механизм по аресту криптовалюты

МВД России совместно с Верховным судом и федеральными органами исполнительной власти намерено до конца 2021 года разработать предложения по аресту и конфискации криптовалют, сообщили в ведомстве.

«В решение коллегии МВД России включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного суда России сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за незаконный выпуск и оборот криптовалют, а также других денежных суррогатов.