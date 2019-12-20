Граффити с летчицей Екатериной Будановой закрасили в Москве

Портрет военной летчицы Екатерины Будановой на стене дома №3 на одноименной улице в столичном районе Кунцево, закрасили по просьбе местных жителей.

«Наш дом должны были снести еще по старой лужковской программе. Но этого сделано не было. Когда началась реновация, нас, наконец, включали в эту программу, которую жители ждут не дождутся, потому что дома могут рухнуть в любой момент. И пять лет назад с согласия жителей нам нарисовали картину героя Советского Союза на стене. Но потом прошло время, движений никаких нет», – рассказал изданию «Подъем» житель дома Андрей Д.

«И поэтому принято решение собственниками о том, чтобы все это убрали от нас. Пускай рисуют на соседнем доме, раз у власти не хватает совести снести наш. Вся эта ситуация очень плохая. Перед нами стена ледяная стоит. Нам пишут отписки: для вас жилья нет. Это позор просто», – добавил мужчина. Фото частично закрашенного граффити опубликовал в Facebook Алексей Приходько.

Екатерина Буданова (1916-1943) – Герой Российской Федерации, летчик-истребитель, гвардии лейтенант. Во время войны совершила 266 боевых вылетов, уничтожила 11 самолетов противника. Погибла в воздушном бою 19 июля 1943 года. Была награждена орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. Ее именем названа улица в Москве, где летчица проживала в предвоенные годы.

Ранее жители Кунцево уже писали петицию в адрес московских властей с просьбой о начале реконструкции.