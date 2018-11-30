Собянину подана петиция от жителей Кунцево с просьбой о начале реконструкции

На имя мэра Москвы Сергея Собянина подана петиция от имени инициативной группы москвичей с просьбой скорейшего начала реконструкции 47 и 48 кварталов в районе Кунцево. На прошлой неделе сторонники реконструкции вышли на митинг и заявили о начале сбора подписей под документом. Всего под петицией поставили подписи около тысячи человек.

«Группа противников переселения в новые дома всячески препятствует проведению работ по закладке стартового жилого дома по улице Ивана Франко, – говорится в обращении, – вводит общественность через СМИ и социальные сети в заблуждение, рассказывая, что наши дома, предназначенные к сносу, это добротные «сталинки», и их не надо сносить, а у компании-застройщика нет документов на строительство. Это не так! У ГК ПИК, есть вся разрешительная документация, а мы живем в старых, разрушающихся хрущевках в невыносимых условиях».

В петиции подчеркивается, что в старых домах не было капремонта, сырые подвалы, текущие крыши, крохотные кухни, где до сих пор стоят газовые колонки, сообщает «Росбалт». Жители выражают опасения, что стройка будет заморожена и они не дождутся переселения в новое жилье, оставшись в своих старых домах с текущими крышами и сырыми подвалами.

«Я живу в доме №22 на улице Екатерины Будановой с 1980 года, – говорит Людмила Брыкина, участник инициативной группы, поставившая свою подпись под петицией. – Дом в очень плохом состоянии. Возмущает то, что нас оставили здесь жить с газовыми колонками, хотя в других домах их убрали и горячей водой люди там пользуются централизованно».

По словам другого жителя района Валентина Ерошкина, с аналогичными проблемами сталкиваются многие жители. «Люди очень хотят быстрее отсюда переселиться. Когда пошла вся эта кампания по переселению, мы сделали собрание, собрали все подписи, получилось, что нас – 96% тех, кто хочет отсюда выехать. Мы очень рады, что попали в первый этап переселения в новые квартиры, и что ждать не так долго. Переселения ждем уже в 2020-2021 году».

Напомним, что На прошлой неделе Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, которым утверждается строительство 26-этажного многоквартирного дома группой компаний «ПИК» в московском районе Кунцево.