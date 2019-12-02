В Киеве задержали подозреваемых в убийстве ребенка

На Украине полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка, сообщила национальная полиция страны.

«Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего погиб ребенок. По данным СМИ, автомобиль является собственностью киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Ранее в двоих полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области заподозрили в умышленном нанесении тяжких повреждений пятилетнему мальчику.