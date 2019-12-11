Пентагон сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии

В последние полтора месяца военное присутствие России в Сирии увеличилось, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Глава Пентагона, выступая на слушаниях в Конгрессе США, отметил, что «не слишком беспокоится» из-за этого, передает ТАСС.

«Я больше обеспокоен по поводу расширения (влияния) России в Египте, Саудовской Аравии и других местах», – сказал Эспер.

Он добавил, что еще более серьезным вопросом является взаимосвязь России и Турции.

Ранее Эспер, выступая на слушаниях, отметил, что Пентагон обеспокоен отдалением Турции от НАТО.