Экс-глава завода заочно арестован по делу Магомедовых

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе, его обвиняют в мошенничестве по делу совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Закарадзе объявили в международный розыск, защита заявила, что тот проходит лечение в Грузии, передает ТАСС.

Обвиняемого возьмут под стражу на два месяца с момента задержания.

Закарадзе является одним из 17 фигурантов уголовного дела. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.

«Закарадзе может использовать похищенные средства, может использовать группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств Eagles», – говорится в постановлении суда.

Обвиняемый возглавлял ПЭМЗ до 2017 года, завод занимается изготовлением гидравлических деталей для флота и ракетных комплексов.

Также в четверг суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте другого фигуранта дела, совладельца литовского банка Snoras, уроженца Литвы Давида Каплана.

Напомним, братья Магомедовы обвиняются в хищениях на сумму более 11 млрд рублей, также им предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества.

В рамках дела Магомедовых суд арестовал активы 24 компаний.